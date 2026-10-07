Queipo defiende en Buenos Aires un mayor apoyo del Principado a los asturianos en el exterior

El Presidente Del Partido Popular De Asturias, Álvaro Queipo, En El V Congreso Mundial De La Asturianía Que Se Celebra En Buenos Aires - PP

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este martes al Gobierno del Principado un mayor apoyo a la comunidad asturiana en el exterior y ha defendido la necesidad de reforzar los vínculos culturales, económicos y de emprendimiento con los asturianos residentes fuera de la región.

Queipo, que participa en Buenos Aires en el V Congreso Mundial de la Asturianía, ha destacado la importancia de que este encuentro se celebre por primera vez fuera de Asturias y ha señalado que su visita a Argentina le está permitiendo mantener contactos con representantes de la comunidad asturiana en distintos países.

A su juicio, estos encuentros permiten conocer de primera mano las necesidades de los centros asturianos y trasladarlas posteriormente a iniciativas políticas y al debate parlamentario.

MODELO DE GALICIA COMO EJEMPLO

El dirigente 'popular' ha puesto como referencia el modelo desarrollado por Galicia con su comunidad en el exterior y ha defendido que la relación con los asturianos residentes fuera de la región no se limite a los aspectos culturales e identitarios, sino que también sirva para establecer vínculos económicos, impulsar el emprendimiento y facilitar la llegada a Asturias de jóvenes y talento procedente de otros países.

En relación con la denominada Ley de Nietos, Queipo ha expresado su "máximo respeto" al proceso abierto tras la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo y ha defendido que quienes tengan derecho a la nacionalidad española puedan acceder a ella "con garantías, con transparencia y con respeto a la ley". Ha señalado que esperará al pronunciamiento del Supremo antes de valorar si se ha producido alguna irregularidad en el procedimiento.

Por otro lado, y ante las próximas elecciones generales, Queipo ha defendido que el PP debe concurrir con el "máximo apoyo" a Alberto Núñez Feijóo y ha descartado una posible coalición con Foro. El presidente del PP asturiano también ha vinculado su compromiso de cara a las próximas elecciones autonómicas con un mayor respaldo a la comunidad asturiana en el exterior.