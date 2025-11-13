Queipo defiende que nadie presentó ninguna alegación contra el congreso del partido en Gijón, ni antes ni después

Archivo - El nuevo presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz; el presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Ávaro Queipo; y la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega (PP) en el congreso local del partido. (Archivo) - PP DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha defendido este jueves la legalidad del proceso congresual del partido en Gijón, en el que salió elegido el diputado regional Andrés Ruiz, y contra el que se ha presentado una demanda judicial.

Queipo, en respuesta a los medios de comunicación antes de reunirse con el sector del taxi en Gijón, ha remarcado que han hecho ya el 80 por ciento de la renovación en las juntas locales del Partido Popular en el último año, y lo han hecho "con una amplia participación, con transparencia y, como digo, con un índice de renovación muy alto", ha destacado.

Ha insistido, en este sentido, en que incluso se ha hecho el congreso autonómico en noviembre de 2023, "con absoluta tranquilidad", ha asegurado.

Respecto al Congreso de Gijón, ha dejado claro que ni durante el proceso ni después de este se recibió "ningún" tipo de alegación por parte de ninguno de los candidatos, o sus equipos, en el que se señalase ninguna irregularidad.

Por este motivo, ha mostrado su sorpresa a que ahora se presente una demanda judicial contra el mismo. Dicho esto, ha apuntado que quien plantea esta demanda, "tendrá que responder el porqué".