Queipo denuncia el trato que el PSOE da al Principado ante el silencio de Barbón que es "el primer sanchista de España"

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, intervino este martes en el Senado ante los senadores del grupo parlamentario 'popular'. Allí denunció que el Gobierno de Barbón "no solo no da la cara por los asturianos ante los desmanes de Pedro Sánchez, sino que los defiende, porque es el primer sanchista de España y afirmó que Asturias necesita un altavoz que denuncie y condene el trato del PSOE a la región, "como ya hacen los senadores y diputados asturianos del PP".

Durante su intervención Álvaro Queipo analizó el estado de la región, que a su juicio permanece "atenazada por los desmanes de Pedro Sánchez y el sanchismo permanente de Adrián Barbón". En este sentido se ha referido a "numerosas actuaciones de Barbón que no se pueden permitir", como que defienda una amnistía a malversadores, que apoye un reparto de la deuda o que se ponga de perfil ante los intentos de crear el cupo independentista.

"Tampoco podemos permitir más años de mentiras y falsas promesas sobre nuestras infraestructuras, muchas vitales, como la autovía del Suroccidente, el vial de Jove, que el PSOE anunció en plena campaña para ir dopados a las elecciones, el plan de vías de Gijón, el acceso al puerto de Avilés o el abandono del Corredor Atlántico", resaltó.

El presidente de los 'populares' asturianos también se ha referido al peaje de la autopista del Huerna, "una injusticia que aísla aún más a Asturias del resto de España". En este punto Queipo ha indicado que el fin del peaje "está, exclusivamente, en manos de Pedro Sánchez, por mucho que Adrián Barbón trate de desviar la atención".

TRAMA KOLDO

Tampoco ha querido dejar pasar la ocasión el líder del PP asturiano de hablar de "los tentáculos de la corrupción en forma de mordidas" que han llegado a Asturias. Así incidió en que en una conversación entre Koldo y el director general de Carreteras se llegó incluso a decir que habían hecho "bingo" en Asturias. A este respecto, indicó que una de las primeras personas que pudo tener indicios sobre la trama corrupta socialista fue Barbón, al recibir un correo de la militante socialista Claudia Montes en el que le avisaba de presuntas irregularidades.

"Barbón sigue sin explicar por qué evadió su responsabilidad legal y moral, y ni investigó ni puso en conocimiento de la fiscalía que en la FSA se llevaban amañando contratos 40 años en Asturias", dijo Queipo que añadió que "el régimen socialista del enchufe ha sido y es una amenaza para el futuro y desarrollo de Asturias".

La, a su juicio "excesiva voracidad tributaria", el grave problema de la vivienda, materia en poder del único consejero de un Gobierno autonómico de Izquierda Unida o la situación económica de Asturias, la región que menos crece, han sido otras de las cuestiones abordadas por el presidente del PP asturiano.