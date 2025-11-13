Queipo, sobre la petición de dimisión del alcalde de Ribadesella, afirma que lo que hubo fue un "error administrativo"

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha sostenido este jueves que lo que dice la sentencia judicial sobre el alcalde de Ribadesella, Paulo García, es que ha es que ha habido un "error administrativo" y, por tanto, lo que se va a hacer es subsanar ese error.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, después de que el secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, haya pedido la dimisión del alcalde de Ribadesella, después de un fallo judicial que anula el proceso con el que intentó adjudicarse una plaza a sí mismo en el Ayuntamiento de Ribadesella.

Queipo, a este respecto, ha considerado que el alcalde de Ribadesella ha dado explicaciones "suficientes". "La cuestión aquí es efectivamente subsanar ese error, retrotraerse en el procedimiento para que se puedan hacer las cosas como la jueza ha ordenado y cumplir con la sentencia y eso es lo que vamos a hacer", ha añadido.

Preguntado sobre si ve bien que se presentara al puesto el alcalde, ha defendido que lo que hay que hacer es que los procesos administrativos se cumplan con base a la ley y cuando se señala que hay un error, "subsanarlo". "Y eso es lo que van a hacer en Ribadesella", ha insistido.