Queipo (PP) acusa a Barbón de "abandonar" la educación especial con "promesas incumplidas"

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este jueves a Adrián Barbón de tener "abandonada" a la educación especial en Asturias, para la que "sólo hay promesas incumplidas y anuncios vacíos".

Álvaro Queipo ha visitado el colegio para niños con necesidades especiales de Latores, en Oviedo, junto con la portavoz 'popular' de Educación, Gloria García, y miembros de la asociación de familias y de la comunidad educativa del centro.

En ese sentido, ha reclamado al Principado "respuestas concretas y efectivas a los graves problemas que sufre el sobresaturado colegio de Latores", así como conocer sin más demoras el proyecto para construir un nuevo centro en el barrio ovetense de Montecerrao.

"El Principado debe recordar que tiene una obligación ética, moral y política que no está cumpliendo", ha indicado, para añadir que el ex presidente Javier Fernández dejó en sus últimos Presupuestos una partida para que se pusiese en marcha la solución para la renovación o sustitución del colegio. "Con Barbón sólo ha habido incumplimientos y cambios burocráticos para enredar la madeja y ganar tiempo", ha afirmado.

Álvaro Queipo ha reclamado a Barbón que se ponga "a la altura del cargo, porque no sería de recibo que no hubiera una solución concreta y efectiva para las familias de los niños que están en Latores, y que llevan mucho tiempo sufriendo un centro que no tiene las características necesarias, ni el mantenimiento adecuado".