Queipo (PP) afirma que el Gobierno de Barbón "se mueve por inercia" y no está presentando "ninguna política novedosa"

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este domingo en Gijón que el Gobierno que preside Adrián Barbón "se mueve por inercia" y "no está presentando ninguna política novedosa".

En declaraciones a los medios durante una visita al festival Metropoli, Queipo ha afirmado que lleva notando desde hace meses "una presión por parte de la sociedad asturiana que me pide que el PP no falle". "Asturias no va a permitirnos fallar y nosotros no queremos fallar", ha señalado. Así, ha indicado que su formación tiene una "obligación clara de cumplir con el mandato que Asturias nos pide".

Por eso, ha afirmado que en los próximos meses continuarán explicando su proyecto alternativo para Asturias," que es un proyecto que permite que Asturias se desarrolle y tenga más dinamismo y que sea una tierra aún mejor para crecer y para vivir".

Todo ello, ha dicho, ante un Ejecutivo de Adrián Barbón "que se mueve por inercia" y que "no está presentando ninguna política novedosa". "No hay nada que a Asturias le pueda sonar nuevo o como nueva medida para darle la vuelta a lo que estamos viviendo, que es estar siempre en los peores puestos de los rankings económicos y de todo tipo en España, con una pérdida de población inmensa, con una desaceleración en todo tipo de sectores", ha indicado.

Por todo ello, Queipo ha explicado que es una "responsabilidad" del PP "poner sobre la mesa ese proyecto para que Asturias tenga y siga teniendo esperanza en el futuro".