Queipo (PP) califica de "vergonzosa" la situación del Hospital de Jarrio

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado este martes de "vergonzosa" la situación de la Sanidad pública en el Noroccidente, "con las peores listas de espera de la historia en Jarrio", donde ha afirmado que existen "especialidades que no cuentan con ningún médico".

Álvaro Queipo, que ha visitado en La Mata (Valdés) el museo El Parque de la Vida, ha señalado que la atención primaria de la zona y el propio hospital de Jarrio "nunca han estado peor y el Principado no encuentra solución".

En ese sentido, ha indicado que son más de 4.000 las personas que están en lista de espera para una primera cita médica en el Noroccidente de Asturias, de lo que ha culpado a Adrián Barbón del "desmantelamiento de la sanidad pública en el Occidente".

Del mismo modo, ha recordado que Barbón nunca ha visitado el Hospital de Jarrio cuando "ya no queda nadie en la comarca que no haya clamado para que el Principado preste atención a los problemas de la Sanidad, pero el Principado no hace caso, no quiere escuchar y el problema se agrava".