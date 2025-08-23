Queipo (PP) critica la falta de propuestas de Sánchez sobre incendios y advierte del declive del medio rural

Los 'populares' pedirán la comparecencia de miembros del Gobierno en el Parlamento asturiano para dar cuentas sobre la prevención

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha mostrado este sábado crítico con la visita que realizó el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a zonas afectadas en Asturias por incendios forestales. Queipo ha lamentado su falta de propuestas y ha insistido en que el verdadero problema de lo que está ocurriendo es el declive del medio rural asturiano, algo para lo que considera necesario activar soluciones ya.

En unas declaraciones en Majada de Espineres, en Piloña, donde acudió a la Fiesta de El Asturcón, Queipo ha lamentado que Pedro Sánchez haya visitado este viernes Asturias "sin ninguna propuesta concreta ni compromiso particular" sobre los incendios forestales.

Queipo ha manifestado que el verdadero problema que está tras los incendios no es el cambio climático, sino "la supervivencia del medio rural asturiano". "Desviar el debate hacia el cambio climático es un error que pagamos todos los asturianos", ha asegurado, poniendo el foco en la desaparición de la ganadería y la despoblación de los pueblos.

El líder popular ha lamentado que el presidente asturiano, Adrián Barbón, perdiera "la oportunidad mayúscula" de expresar estos problemas a Pedro Sánchez. "No es el momento de discutir cambio climático, sino de hablar de prevención y gestión de montes", ha insistido.

Ha anunciado que el PP organizará una jornada de reflexión con expertos para aportar propuestas sobre gestión forestal y prevención de incendios.

Además, ha adelantado que su grupo parlamentario pedirá la comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) de los consejeros responsables para explicar qué falló en la prevención.

Finalmente, Queipo ha criticado decisiones como la del Defensor del Pueblo contra la gestión del lobo, argumentando que "es un ataque directo a los ganaderos asturianos" que desincentiva la actividad ganadera y, por tanto, el mantenimiento del medio rural.