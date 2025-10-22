Queipo (PP) duda que Barbón (PSOE) haya pedido reuniones con Puente o Moncloa pese a estar en Madrid

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de no haber dado ningún paso concreto en las últimas semanas para exigir al Gobierno central la supresión del peaje del Huerna (AP-66), y ha puesto en duda que haya solicitado reuniones con el Gobierno central y con el ministro Óscar Puente, a pesar de haber estado recientemente en Madrid.

"Le pregunté hace 15 días qué reuniones había tenido usted con el Ministerio de Transportes o con Moncloa para abordar el peaje del Huerna. Ninguna. ¿Y en estos últimos 15 días qué ha hecho?", ha planteado Queipo, que ha afeado que estando en Madrid recientemente para participar en unas jornadas, no solicitara una reunión. "Usted no pide las reuniones o no se las conceden? Si no le reciben, dígalo, este Parlamento le apoyará", ha preguntado.

El líder del PP asturiano ha reprochado además al presidente del Principado que al término de la protesta del pasado viernes en Oviedo, en defensa de la supresión del Peaje del Huerna (AP-66) y en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, realizara declaraciones "contra el PP y contra mi persona", pese al respaldo unánime de la sociedad asturiana en la movilización. "No todo vale, señor Barbón. Asuma su papel y asúmalo pronto, porque estamos perdiendo el tiempo", ha dicho.

En su réplica, Barbón ha reivindicado su papel en la defensa de los intereses asturianos y ha cargado contra el PP por su "doble vara de medir". Ha recordado que cuando se constituyó la Alianza por las Infraestructuras en 2017, el PP se negó a formar parte de ella. "¿Sabe por qué se incorporaron en 2021 y no en 2017? Porque entonces gobernaba el PP en Madrid, y ahora gobierna el PSOE", ha dicho. "Ustedes son así: miedosos, temerosos, con pavor a defender Asturias cuando gobierna su partido", ha reprochado.

Barbón ha defendido que su compromiso con la comunidad es firme. "Voy a dar la cara por Asturias siempre, en todo momento. Hasta que me la partan, me da igual", ha enfatizado. En ese sentido, ha advertido de que si el PP llegase algún día al Gobierno del Principado, "destrozarían la Alianza por las Infraestructuras si en Madrid manda el PP".

El presidente asturiano ha insistido en que "el mayor desprecio, o el mayor desmán, o la mayor tropelía que ha cometido un Gobierno de España con Asturias", fue la prórroga "ilegal" del peaje del Huerna acordada en el año 2000, que extiende el peaje hasta 2050.

Además, Barbón ha acusado a Queipo de "alinearse con Aznar y Cascos", a quienes ha señalado como responsables de la prórroga del peaje. "Usted es incapaz de decir que fue ilegal. Solo hay dos personas en Asturias que hablan de una prórroga técnica: usted y Francisco Álvarez-Cascos. Ni siquiera Pumares lo dice. ¿Por qué tienen tanto miedo a enfrentarse a Aznar y Cascos?", ha planteado.

Barbón ha recordado que la Comisión Europea ya ha emitido un dictamen que considera ilegal dicha prórroga, y ha instado al PP a condenarla. "Tiene hoy una nueva oportunidad. Hágalo. Es mi consejo", ha sugerido a Queipo.