Queipo (PP) seguirá pidiendo información sobre la compra del taller de Barros al ser una operación "poco usual"

El portavoz del PP en la Junta General y presidente del PP, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, ha asegurado este viernes que su partido seguirá pidiendo información sobre la compra del taller de Barros por parte del Principado a Duro Felguera para que Indra abra allí una fábrica. "Seguiremos pidiendo más información porque es una operación poco usual", ha explicado, remarcando que es "poco común" que el Principado sea "casero" de una empresa que quiera invertir en Asturias.

En unas declaraciones a los medios, Queipo ha defendido que es obligación de los grupos de la oposición velar por el buen uso del dinero de los asturianos, y ha explicado que su objetivo es conocer cómo se ha diseñado la operación.

"Sorprende mucho que se vaya a hacer la compra de un inmueble para después hacer un alquiler a una empresa", ha señalado el líder 'popular', al tiempo que ha puesto el foco en el hecho de que "no hay ni un preacuerdo con la empresa en la que tiene que cerrarse ese alquiler".