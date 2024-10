Queipo (PP) urge en Salas la Autovía del Suroccidente

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, ha urgido este jueves la Autovía del Suroccidente. "Los asturianos estamos hartos de esperar por la Autovía del Suroccidente, sin que nadie explique porque no hay avances visibles", ha dicho con motivo de su reunión con el alcalde de Salas (Foro), Sergio Hidalgo.

"Doy por hecho que esta legislatura ya está perdida, y por tanto no tenemos nada que esperar del ministro de Transportes, que ayer fue reprobado por el Congreso, como hace meses lo fue por la Junta General", ha apuntado en declaraciones remitidas a los medios.

Queipo ha recalcado que es imprescindible que la Autovía del Suroccidente se incluya en el nuevo plan de infraestructuras del Estado que se renueva ahora. "Solo le pido al ministro que no se olvide, bajo ningún concepto, y le pido al Principado que sea enérgico, porque no podemos permitir que la autovía se queda fuera de los planes plurianuales del Estado", indicó, y agregó que "si no figura, no vamos a tener la financiación necesaria para terminar la obra".

Álvaro Queipo afirmó que también es necesario que se avance en la conclusión del proyecto constructivo de la prolongación de la autovía hasta el límite con León: "No podemos perder ni un minuto".

En la reunión con Sergio Hidalgo, también se repasó la situación que sufre la ganadería por los ataques del lobo. Queipo señaló que los datos en Salas "son terribles". En este sentido, indicó que desde que el PSOE incluyó al lobo en el Lespre, en 2022, se han multiplicado por tres la población de la especie en el concejo, el número animales muertos y de expedientes. Y hay casi tantos expedientes abiertos y animales muertos en lo que llevamos de 2024 que en los dos años anteriores.

A este respecto, denuncia la práctica obstruccionista del PSOE en el Congreso ante la proposición de ley del PP para sacar al lobo del listado de especies protegidas: "Son 13 ya las prórrogas solicitadas por los socialistas y sus socios para tramitar una ley".

Según Queipo, "es algo inasumible para los ganaderos", a lo que añade que la media de pago por los daños está en torno a más de 250 días. "Hay familias enteras esperando meses para saber si el Principado va a compensar los daños de la fauna salvaje, si se les va a pagar, cuando no es un dinero que se regala a nadie, sino que es una compensación por un daño", dice.