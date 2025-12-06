Queipo reclama a Barbón que frene los "ataques" de su partido a la Constitución y las instituciones

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, esta mañana en Oviedo en un acto de Nuevas Generaciones para celebrar el 7 aniversario de la Constitución. - PP

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha participado este sábado en un acto de Nuevas Generaciones para celebrar el 47 aniversario de la Constitución y pedir al presidente del Principado, Adrián Barbón que "exija a su partido que deje de atacar las instituciones públicas".

"Es un día para recordar que esto ha sido duro, que nuestros abuelos y nuestros padres han tenido que trabajar mucho para conseguir la democracia en España. Hay que mimarla, y esto significa que, con cada una de las acciones de los representantes políticos, pero también con las actitudes de cualquier ciudadano, se siga construyendo este gran edificio que es nuestro país, un país de convivencia y de futuro", ha comentado.

En este sentido, ha señalado que el Presidente de Asturias, Adrián Barbón "debería centrarse en exigir a su partido que deje de atacar la Constitución".

"En este día que estamos celebrando este texto, la norma básica de convivencia en este país, creo que podría aprovechar para hacer un llamamiento a su propio partido, al Gobierno que lo sustenta, para que deje de atacar la separación de poderes, para que deje de utilizar la justicia para hacer política o atacar a rivales políticos o que deje de secuestrar el Congreso de los Diputados para que no se puedan llevar a cabo o sacar adelante las propuestas que está haciendo el principal partido del Congreso que es el Partido Popular", ha señalado.

Por otra parte, Queipo se ha referido al congreso del Partido Popular de Oviedo. "Celebraremos el congreso en breve, probablemente a comienzos de año, y lo haremos con garantías y transparencia, tal y como se ha venido haciendo en todos los congresos del Partido Popular desde que celebramos las primarias y yo salí elegido como presidente del Partido Popular de Asturias en Noviembre de 2023. Será un congreso abierto y participativo," ha afirmado.