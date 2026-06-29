Quema una furgoneta camperizada en El Berrón (Siero)

Incendio de una furgoneta camperizada en Siero - SEPA

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Asturias han extinguido el fuego declarado en una furgoneta camperizada que se encontraba estacionada en El Berrón, Siero. En el incendio no ha resultado ninguna persona afectada.

Según información del 112 de Asturias recogida por Europa Press, el fuego calcinó por completo el vehículo y se originó a las 00.06 horas de este lunes en la furgoneta. El incendio afectó al cristal del escaparate de un concesionario próximo al vehículo.

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de Asturias con dos autobombas, una de ellas nodriza, vehículo de altura y ligero. Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 1.25 horas.