Quema de madrugada una casa en San Tirso de Abres, sin causar heridos

Bomberos trabajan en la extinción del incendio de una vivienda en San Tirso de Abres. - SEPA

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fuego ha calcinado por completo una vivienda en el barrio de San Salvador, en San Tirso de Abres. La casa no estaba habitada pero estaba muy cerca de otras edificaciones, aunque finalmente el incendio no se propagó al resto de viviendas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, los bomberos de los parques de Castropol y Valdés acudieron al lugar del siniestro y sofocaron las llamas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 00:08 horas de este domingo. En la llamada se indicó que estaba quemando una casa no habitada, que el fuego salía por el tejado y que había otras casas cercanas a la afectada.

Cuando llegaron los bomberos se encontraron el incendio "totalmente desarrollado" y el tejado del inmueble, hundido. Los efectivos trabajaron con dos líneas de extinción, centrándose en extinguir y evitar la propagación a las edificaciones colindantes. En el lugar permanecen efectivos realizando tareas de refrigeración. La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).