Las rachas de viento impiden el despegue de un vuelo de Asturias a Barcelona este viernes

Archivo - Aeropuerto de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vuelo Vueling Airlines VY1574, con salida programada desde el Aeropuerto de Asturias hacia Barcelona a las 13.20 horas, ha quedado en tierra este viernes sin poder despegar tras una jornada marcada por un viento intenso a causa de la borrasca 'Oriana'.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación del aeropuerto registró rachas de hasta 82km/h durante la mañana de este viernes, en el contexto de un aviso amarillo por viento activo en gran parte del Principado.

Además, el temporal de viento también ha provocado la cancelación de más de un centenar de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, debido a fuertes rachas y limitaciones operativas de seguridad, según fuentes aeroportuarias.