Rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora en Taramundi

Avisos activos en Asturias por viento para este miércoles, 5 de noviembre de 2025, según la AEMET. - AEMET

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ouria, en Taramundi, ha registrado este miércoles rachas de viento que han superado los 160 kilómetros por hora, según las observaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activos los avisos por fuertes vientos en el Principado.

La racha más fuerte, de 161 kilómetros por hora, se registró en Ouria a las 2.10 horas de este miércoles. La segunda racha más fuerte se produjo a las 0.20 horas en Vega de Urriellu, en Picos de Europa, con 126 kilómetros por hora; y la tercera, de 108 kilómetros por hora, se produjo en Sotres (Picos de Europa), a las 0.30 horas.

La Aemet tiene activado el aviso naranja por riesgo importante de vientos en Cordillera y Picos de Europa, y el aviso amarillo por riesgo de vientos en el suroccidente asturiano, por rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

La situación meteorológica ha obligado al Principado a poner en marcha la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa), por la existencia de siete incendios forestales activos.