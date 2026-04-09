Rafael Cofiño ofrece una conferencia en Logroño para celebrar el Día de la Salud este viernes

Archivo - Rafael Cofiño, diputado por Asturias de Sumar. - SUMAR - Archivo

OVIEDO/LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, ofrecerá este viernes la conferencia 'Tu código postal puede ser más importante para tu salud que tu código genético' en la Biblioteca Rafael Azcona de La Rioja.

Cofiño, médico asturiano, hablará sobre la influencia de los diferentes factores sociales, económicos, laborales, ambientales, culturales, geográficos y educativos en la salud de las personas.

La salud, según Cofiño, no solo depende de los cuidados que recibimos a través del sistema sanitario, sino que está claramente influenciada por nuestro "código postal"; los contextos donde nacemos, crecemos, nos relacionamos, jugamos, nos educamos o trabajamos influyen en nuestra biología, en cómo pueden llegar a expresarse diferentes enfermedades, en la calidad de nuestra vida y en el pronóstico y evolución de dichas enfermedades cuando aparecen. En este "código postal" hay algunos factores negativos, pero también hay factores positivos que protegen y mejoran la salud.

Aprovechando su estancia en nuestra ciudad, mañana a las 12,00 horas en la sede de la UPL, conoceremos también su faceta de escritor con la presentación del libro 'Albedo (pájaros, aviones y perros)' en el que reúne poesía, prosa poética y reflexiones sobre la vida cotidiana.

Rafael Cofiño (Gijón, 28 de diciembre de 1969)? es médico y escritor. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, pero ha trabajado mayoritariamente desde el año 2000 en Salud Pública en la Consejería de Salud de Asturias como jefe de sección, jefe de servicio durante doce años y director general durante la pandemia.

Sus áreas de especialización son la salud comunitaria, la promoción de la salud, determinantes sociales de la salud y desigualdades: trabaja en formación en Asturias; es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública; co-coordinador del Grupo de Sanidad del Proyecto de País en el año 2000 y miembro del comité académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca desde 2015 hasta 2023.

Actualmente, es diputado por Asturias en el grupo parlamentario Sumar en el Congreso. Edita el blog Salud Comunitaria desde 2016. Como escritor, es autor de 'La ñoaranza de Artemio Rulán' (2008), 'Los gorriones de Artemio Rulán' (2015) y 'Albedo (pájaros, aviones y perros)' (2024). Es además coeditor del proyecto colaborativo '50 maneras de ser tu amante'.