Reabierta la Ruta del Cares tras la reparación del argayo en el paraje de La Viña

Ruta del Cares - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Cares ha reabierto al tránsito de senderistas después del desprendimiento que obligó a su cierre total este pasado domingo. El argayo tuvo lugar en la vertiente asturiana, en el paraje de La Viña, a unos cinco kilómetros de Poncebos (Cabrales); afectó al canal de la central de Camarmeña y provocó su desbordamiento.

La dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa comunicó a última hora de la tarde de ayer, lunes, la reapertura. Una vez finalizadas las reparaciones, el tránsito ha quedado habilitad y se ha instalado una "línea de vida" en la zona afectada para reforzar la seguridad.