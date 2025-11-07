Reabierto el paso al itinerario completo de la Ruta del Cares

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la ruta del Cares ha quedado completamente abierto, según información del Gobierno asturiano recogida por Europa Press. Estuvo hasta este jueves cerrado parcialmente por seguridad en el sector central, afectado por los incendios.

Según el Gobierno, la apertura ha sido fruto de una decisión consensuada por los equipos técnicos de las dos comunidades autónomas, Asturias y Cantabria.

Hasta el jueves permanecía abierta parcialmente con acceso desde las dos vertientes. No obstante, el Gobierno asturiano solicita a todos los que recorran la ruta apliquen la máxima precaución en sus actividades de montaña.