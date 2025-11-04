Se reanudan los trabajos para la senda de Misiego a Rodiles

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha informado este martes de que la Consejería de Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, ha retomado las obras de restitución completa de la pasarela de madera de la senda entre Rodiles y Misiego, una vez que la Demarcación de Costas lo ha autorizado.

La empresa Tragsa es la encargada de los trabajos que supondrán una inversión de cerca de 175.000 euros y se centrarán en sustituir por completo la pasarela de madera en altura, y la sustitución de la madera por un árido compactado. La previsión del Principado es que las obras puedan estar concluidas dentro de este año.

El Ayuntamiento ha explicado que inicialmente el Principado había comunicado el 23 de junio, la decisión de acometer estas obras. Finalmente, el Principado, optó por la suspensión de los trabajados hasta que transcurriera la temporada alta turística.

El consistorio maliayo resalta que se trata de una actuación muy demandada por el gobierno local y por los usuarios desde hace años, ya que desde que el Principado construyó esta senda, se había producido gran deterioro al estar la madera en contacto con el suelo y estar la pasarela expuesta a los efectos de las mareas.

Villaviciosa venía reclamando su arreglo, que finalmente fue incluido en el plan de actuación en la Ría, presentado por el Principado a los fondos Next de la Unión Europea y aprobado en 2021, pero los problemas que se presentaron en las obras para salvar el porréu de Villaverde-Sebrayu, tras el temporal que derrumbó los diques durante las obras, obligó a posponer los trabajos.

Desde el gobierno local destacaron "el acierto de sustituir la madera por árido compactado que es más duradero, pues fue en su momento un error de los gobiernos anteriores del PP poner todas las pasarelas de madera en contacto con el suelo, que se pudre y deteriora, y que ha generado elevados costes de mantenimiento todos estos años, que se han pagado con los impuestos de todos". Ahora será la primera vez que utilice un material más duradero que la madera para sustituir las pasarelas.