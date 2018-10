El rector dice no afectarle "demasiado" las prisas de los ayuntamientos por decidir la ubicación del Grado de Deporte

Publicado 19/09/2018 13:53:06 CET

Santiago García confía en que el anuncio de la construcción de la residencia universitaria sea "inminente"

GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, ha replicado este miércoles en Gijón a quienes tienen prisa por que se anuncie la ubicación del Grado de Actividades Físicas y del Deporte que la institución académica tomará las decisiones "cuando las debamos tomar", ha remarcado.

"No me afecta demasiado", ha insistido el rector, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al campus gijonés, respecto a las prisas de los ayuntamientos, como pueda ser el de Gijón.

Ha señalado, unido a ello, que se están dando directrices nuevas sobre estos grados, por lo que la Comisión, de acuerdo a todas ellas, seguirá trabajando. Ha apuntado, eso sí, que valoran mucho todo lo manifestado por los ayuntamientos, pero la labor de la Universidad es "lenta".

Ha reiterado, en este caso, que requiere tiempo y sobre todo para un título para el que no tiene recursos la Universidad. Dicho esto, ha achacado algunas manifestaciones en las que se pide una decisión pronto a esa prisa que a veces entra "y a veces es mala consejera", ha apostillado. Ha remarcado, también, que hay que pensar muy bien en cómo se va a hacer porque es para muchos años. García ha precisado que no es "en absoluto" sencillo poner en marcha un nuevo título.

ANUNCIO "INMINENTE"

Preguntado por el inicio de la construcción de la residencia universitaria del campus gijonés, ha señalado que le consta que el Ayuntamiento de Gijón está haciendo todos los esfuerzos que puede en poner las obras en marcha.

Es por ello, que ha dicho confiar en que el anuncio sea "inminente". "No voy a ser yo el que ponga prisas y el que diga que no se cumplen compromisos", ha apuntado, no obstante. Sobre esta cuestión, ha considerado que el campus ganaría "muchísimo" si estuviera esa infraestructura en marcha, y también la Milla del Conocimiento. Por este motivo, ha visto bueno que "todos" empujen en esa misma dirección y ha mostrado la disposición de la Universidad para ayudar en lo que sea necesario.