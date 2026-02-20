Renfe inicia las obras de prolongación de los andenes de la estación de Avilés

Archivo - Estación de tren de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe va a invertir cerca de 640.000 euros en los trabajos para prolongar los andenes de la estación de Avilés. La ejecución de estas obras, que está previsto que se inicien el lunes, será compatible con el tráfico ferroviario y su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación, en la que tienen paradas trenes de Cercanías y de Larga Distancia.

La actuación consiste en dar una continuidad a los andenes 1 y 2 de la estación, en dirección a San Juan de Nieva, y de esta manera se obtienen 205 metros de longitud útil en el andén 1, y 160 metros útiles en el andén 2.

El proyecto de prolongación de andenes conlleva otras actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la normativa vigente, que incluyen la adecuación del aparcamiento de la estación de autobuses, el cambio de iluminación y el cambio de paso entre andenes.

Según Renfe, la ejecución de los trabajos no va a alterar el normal funcionamiento del tráfico ferroviario de la estación de Avilés, donde efectúan parada los trenes de la línea C3 de Cercanías y el Alvia que conecta Madrid con la ciudad.