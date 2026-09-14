Rescatado en Llanes un hombre que cayó con su silla de ruedas al mar

Rescate de un hombre que cayó al mar con su silla de ruedas en Llanes. - SEPA

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal de Salvamento Marítimo y efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a un hombre de 67 años que cayó al agua en Llanes con su silla de ruedas en la zona de la rampa del puerto.

Según ha explicado el SEPA en nota de prensa, fue un efectivo de Salvamento Marítimo quien se tiró al mar y lo mantuvo a flote hasta que llegaron al lugar los bomberos del parque llanisco. Tres efectivos se metieron al agua y, entre todos, lograron sacarlo a zona segura. Desde allí, en camilla y apoyados con un sistema de cuerdas lo subieron hasta la zona donde lo esperaba el equipo sanitario.

El afectado fue evacuado inicialmente al Centro de Salud llanisco y de allí se le derivó para pruebas complementarias al Hospital del Oriente, en Arriondas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.54 horas.