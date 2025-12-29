Rescatados cuatro marineros al incendiarse un pesquero a unas 8 millas de la playa La Franca

Psquero incendiado. - SALVAMENTO MARÍTIMO

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro tripulatentes del Pesquero Nuevo Monteveo, han sido rescatados esta mañana al incendiarse la embarcación a unas 8 millas de playa Franca Ribadedeva, según informa Salvamento Martítimo en su cuenta de la red X.

Los cuatro marineros fueron rescatados por otro pesquero en la zona y trasladados a San Vicente de la Barquera, donde esperaba una ambulancia.

Por su parte la salvamar Castor, movilizada por CCS Gijón, ha estado realizando labores de extinción del incendio del pesquero.