Rescatados cuatro marineros al incendiarse un pesquero a unas 8 millas de la playa La Franca

Psquero incendiado.
Psquero incendiado. - SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 29 diciembre 2025 13:55
Seguir en

   OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Los cuatro tripulatentes del Pesquero Nuevo Monteveo, han sido rescatados esta mañana al incendiarse la embarcación a unas 8 millas de playa Franca Ribadedeva, según informa Salvamento Martítimo en su cuenta de la red X.

   Los cuatro marineros fueron rescatados por otro pesquero en la zona y trasladados a San Vicente de la Barquera, donde esperaba una ambulancia.

   Por su parte la salvamar Castor, movilizada por CCS Gijón, ha estado realizando labores de extinción del incendio del pesquero.

Contador

Contenido patrocinado