Rescatados ilesos dos montañeros enriscados cuando hacían una ruta por La Vega de Urriellu, en Cabrales

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos montañeros de nacionalidad holandesa han sido rescatados este jueves tras desorientarse y quedar enriscados mientras realizaban una ruta por La Vega de Urriellu, en el concejo de Cabrales. Ambos fueron evacuados ilesos hasta Pandébano, donde habían dejado estacionado su vehículo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en su cuenta de X, la pareja contactó con el 112 a las 14.47 horas para solicitar ayuda. Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA a bordo del helicóptero del organismo.

La intervención concluyó a las 16.28 horas, momento en el que los efectivos regresaron a base. Han sido informados de la actuación los servicios de emergencia de Cantabria y Castilla y León, así como la Guardia Civil.