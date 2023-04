Ribera ve "electoralista" la proposición de Ley de Regadíos de Doñana y confía en que acabe "en una papelera"

OVIEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha lamentado este miércoles que el Parlamento de Andalucía haya aprobado la toma en consideración de la proposición de Ley de Regadíos de Doñana. Ribera ha dicho que es una maniobra "de regate corto" y "puramente electoralista". Pero además ha añadido que confía en que la norma termine en un cajón o "en una papelera".

"Lamento profundamente que haya setenta diputados del Parlamento de Andalucía que hayan respaldado de forma tan irresponsable con su voto la toma en consideración de esa ley", ha respondido preguntada sobre el asunto en Tineo (Asturias).

Teresa Ribera ha dicho que además lo que esa norma pretende es "imposible" porque "no hay agua" y "no se puede repartir lo que no se tiene". Además, ha explicado, no es algo que sea competencia de la Junta de Andalucía.

Ha insistido en la "irresponsabilidad" de tramitar esa norma, ya que se generan "daños colaterles", como el de la frustración de la gente, al "prometer algo que no es posible".

Pero además, ha indicado que la imagen de la marca puede resultar dañada y todo esto puede afectar a las exportaciones de fresas y de frutos rojos. "Hay un riesgo reputacional muy grande", ha advertido.