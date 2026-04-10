El riesgo de incendios baja en Asturias y desaparece el nivel alto este sábado

Indice Riesgo Incendios Forestales De Asturias - 2026-04-11 - INDUROT

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias disminuye este sábado tras una semana marcada por los fuegos. Por primera vez, desaparece el nivel alto del mapa y predominan valores bajos y moderados en el conjunto de la comunidad, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Ningún concejo presenta índices alto, muy alto ni extremo. Se registran niveles de riesgo moderado en 32 municipios y bajo en 46. Estos niveles se calculan en función de las condiciones meteorológicas previstas y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

El riesgo moderado se registrará en Allande, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Castrillón, Castropol, Coaña, Cudillero, Degaña, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Valdés, Llanera, Muros de Nalón, Navia, Pesoz, Pravia, Las Regueras, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.

El riesgo bajo afectará a Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Cangas de Onís, Caravia, Carreño, Caso, Colunga, Corvera, Gijón, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Teverga, Villaviciosa y Yernes y Tameza.