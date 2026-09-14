El riesgo de incendios será alto este martes en los 78 concejos de Asturias

Archivo - Uno de los incendios en Cangas del Narcea. - AYUNTAMIENTO CANGAS DEL NARCEA - Archivo

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendios forestales se sitúa este martes en nivel alto en toda Asturias, según la previsión del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, los 78 concejos asturianos presentan riesgo alto de incendios durante la jornada de este martes. En los niveles de riesgo alto se mantienen las medidas preventivas establecidas para evitar la aparición y propagación de incendios forestales, con restricciones para determinadas actividades que puedan generar fuego, chispas o deflagraciones en terrenos forestales y su entorno.

El índice de riesgo de incendios forestales de Asturias establece cinco niveles, de menor a mayor: 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.