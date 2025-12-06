Rigolerdo, una comedia musical que parodia el mundo de la ópera, se representa este domingo en Grado

El Ayuntamiento de Grado presenta ‘Rigolerdo’, una parodia operística para público familiar - AYUNTAMIENTO DE GRADO

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Grado presenta 'Rigolerdo', una comedia musical para público familiar que "rinde homenaje y parodia al mundo de la ópera con un desbordante sentido del humor". Según han informado desde el consistorio, la obra se representará este domingo a las 18.00 horas en el Teatro-Aauditorio de Grado.

'Rigolerdo' es una celebración burlesca de la ópera, con guiños a grandes títulos del repertorio como Don Giovanni, Madama Butterfly, Rigoletto o La Traviata, según han detallado desde el Ayuntamiento. La obra, que cuenta con la colaboración de la Ópera de Oviedo, "convierte el teatro en un caos encantador, donde la ópera se mezcla con el disparate y el aplauso final es tan vital como la nota más alta".

El protagonista, Rigolerdo, se ve envuelto en "una disparatada aventura después de una caída accidental". Junto a él, aparecen en escena tres peculiares personajes: La Muerte, funcionaria del gremio mortuorio especializada en artistas; Leobrugilda, una valquiria operística empeñada en llevar a Rigolerdo al Valhala; y Mariano, el libretista que todo lo complica.

Las entradas para asistir a la representación de esta obra de Pachi Poncela son gratuitas y se pueden recoger en la Biblioteca y la OIJ de Grado. La duración es de 50 minutos y el reparto está compuesto por Josep M. Riera, Ana Santos, Arantxa Fernández y Carlos Mesa, bajo la dirección de Maite García Heres.