Ripa (Podemos) denuncia una "operación de Madrid" con amenazas de "publicar cosas" si no allanaba el camino a Castañón

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Asturias y candidato a la reelección, Daniel Ripa, ha asegurado este viernes que ha existido una "operación de Madrid" con amenazas de filtrar "cosas duras en prensa" si no dejaba su puesto y allanaba el camino a la otra candidata, la actual diputada en el Congreso Sofía Castañón.

En una entrevista en TPA recogida por Europa Press, Ripa ha afirmado que ha existido una operación orquestada por la dirección estatal de Podemos "para aumentar el control desde Madrid de Podemos Asturies".

En ese sentido, ha recordado que el partido en Asturias es la organización territorial "que tuvo voz propia durante este tiempo y que ha tenido mejores resultados". "Eso creo que es lo que se interesa coartar usando el modelo que se ha usado en otros sitios, poniendo a candidatos para Asturias que están en el congreso de diputados", ha señalado.

Así, ha afirmado que la dirección estatal le pidió allanar el camino a Sofía Castañón. "Me llaman, me llevan a una habitación y me dijeron que si me apartaba iba a tener capacidad de seguir en diferentes puestos políticos, en diferentes lugares, y que si me quedaba probablemente saldrían cosas en prensa en mi contra o se iba a intentar atacar el proceso", ha explicado.

Con todo, no ha querido calificar esta situación como "amenazas". "Hubo un camino fácil de buscar una salida individual y un camino difícil, que es continuar con una candidatura que representa a mucha gente. Se me dejo entrever que puede haber cosas en prensa duras que aparezcan o el intento de que nuestra candidatura no se pudiera llegar formalmente a presentar", ha sentenciado.