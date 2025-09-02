Romería Cuir y Descenso Sella LGTBIQ+ Arriondas: ¡Más de 500 participantes!

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad asturiana de Arriondas acoge los días 5, 6 y 7 de septiembre la Romería Cuir y el V Descenso del Sella LGTBIQ+, un evento que reunirá a más de 500 participantes, superando por primera vez el límite de abonos disponibles, según han informado sus organizadores.

La cita, que combina deporte, cultura 'queer', tradición asturiana y espacios de reflexión, se consolida como un evento único en España por su carácter integrador y reivindicativo. El Descenso LGTBIQ+ del Sella, actividad central del programa, dedicará este año su bajada a la escritora Gloria Fuertes.

"Es el espacio de convivencia y socialización que nos hubiera gustado tener en nuestra adolescencia y juventud", han afirmado desde la organización, que busca ofrecer una alternativa al ocio tradicional, "fuera de bares, discotecas y espacios de ocultación", reivindicando también el deporte como lugar seguro frente a la lgtbifobia.

Según datos del informe ADI LGTBI+ 2023, dos de cada tres personas LGTBIQ+ han sufrido homofobia en el deporte, siendo la adolescencia la etapa más crítica. En este sentido, los promotores del evento destacan la importancia de espacios como este "para luchar contra la discriminación y visibilizar otras formas de ocio y convivencia".

El evento incluye también una amplia programación cultural y artística con artistas de la comunidad y propuestas que combinan tradición y vanguardia. Participarán figuras como la presentadora Inés Hernand, la humorista Nerea Pérez de las Heras, y artistas como Queebith, Svsto, Xispazo, o las djs Ldlove y Killaphonía.

Además, el evento acoge debates sobre problemáticas actuales, como el 'chemsex', con la presencia de los creadores de la obra El Gé, y entrevistas con autores como Christo Casas ('El Power Ranger Rosa') y un joven refugiado palestino.

El número de mujeres participantes se ha triplicado respecto al año anterior y más del 80% de las personas inscritas provienen de fuera de Asturias, incluyendo asistentes de comunidades como Madrid, Valencia, Andalucía o Navarra, así como de Portugal, Alemania y Francia. El camping Sella, que acogerá a la mitad de los participantes, ha colgado el cartel de completo, y los alojamientos de la zona han visto incrementada su ocupación.

Entre las actividades programadas se encuentran rutas de senderismo, gymkhanas de juegos tradicionales, talleres de muñeira, conciertos, espacios de reflexión y, como novedad, un torneo de baloncesto 3x3.

Desde la organización reconocen "algo de vértigo" al superar sus previsiones iniciales, pero destacan las "ganas e ilusión" con las que se encara esta quinta edición. El objetivo, subrayan, es mantener el carácter amable, sostenible y no masificado de la Romería Cuir.