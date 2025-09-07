RTPA celebra el Día de Asturias con una programación especial

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) celebrará un año más el Día de Asturias con una programación especial tanto en Televisión del Principado (TPA) como en Radio del Principado de Asturias (RPA), centrada en la música, la tradición, la cultura y la identidad asturiana. La cadena autonómica ofrecerá una cobertura ininterrumpida durante toda la jornada del 8 de septiembre, con conexiones en directo, contenidos divulgativos y festivos, y espacios dedicados a los actos institucionales del Principado.

La programación comenzará a las 07.15 horas con 'Asturias en 78', un recorrido musical por los 78 concejos asturianos, seguido de 'Cantarinos de mi Asturias' y del estreno del reportaje Asturias.Repor Covadonga', centrado en la Virgen de Covadonga como símbolo cultural y emocional.

A las 11.00 horas se emitirá el mensaje institucional del presidente del Principado, y a continuación arrancará Conexión Asturias Especial Día d'Asturies, con tres horas en directo desde distintas localidades en fiesta como Covadonga, Nava, Cangas del Narcea, Allande, Langreo, Llanes o El Franco.

Por la tarde, TPA emitirá en directo, a las 17.30 horas, un programa especial desde el Auditorio de Oviedo, previo al acto de entrega de las Medallas de Asturias y los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, que tendrá lugar a las 18.30 horas.

La noche en TPA continuará con una programación festiva: 'El Picu Especial' a las 21.45, 'Pueblos desde Bulnes' a las 22:30 y 'La nueche del Día d'Asturies', con actuaciones de Víctor Manuel, Marisa Valle Roso y Nuberu, entre otros artistas.

En paralelo, RPA emitirá 'La Radio es Mía', con Inés Paz, en directo desde Nava con entrevistas al presidente del Principado, Adrián Barbón, representantes municipales y del sector sidrero, además de actuaciones musicales y conexiones con la diáspora asturiana.

Por la tarde, 'La Buena Tarde' y 'Directo Asturias' conectarán con centros asturianos en Bruselas, Buenos Aires, Madrid o Alicante y ofrecerán contenidos sobre la cultura asturiana en el exterior. La jornada concluirá con entrevistas a premiados y el bloque habitual de información deportiva.

Con esta cobertura, destacan desde RTPA, su compromiso con el servicio público y con la vertebración territorial y cultural del Principado, ofreciendo una programación que refuerza el sentimiento de comunidad y pertenencia en torno al Día de Asturias.