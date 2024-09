Rueda valora que Asturias "ha hecho las cosas muy bien en turismo" y cree que puede ser un "único destino" con Galicia

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, ha señalado este jueves que Asturias "ha hecho las cosas muy bien" en turismo" y puede seguir siendo "un modelo a copiar" considerando, incluso, que ambas comunidades pueden llegar a ser "único destino".

"Para mucha gente el mundo es muy grande. Podemos ser, incluso, un único destino en muchos casos o, por lo menos, retroalimentarnos mutuamente", ha apuntado durante su intervención en Viveiro en la sexta edición de los Encuentros del Eo, organizados por La Voz de Galicia y La Voz de Asturias con el patrocinio del Banco Sabadell, en los que participa junto al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón.

Según el presidente gallego hay que apostar por la 'España Verde' y la 'Reserva Climática de Occidente'. "Todo esto se busca ahora y se va a buscar cada vez más. Por lo tanto, esto, si lo sabemos hacer y lo sabemos cuidar, no tendremos más que alegrías", ha defendido.

Asimismo, Rueda ha indicado que los problemas en materia turística de ambas comunidades pueden ser muy parecidos, desde la regulación de las viviendas de uso turístico a la posibilidad de una tasa turística, que los dos presidentes descartan que sea de carácter autonómico.

Adrián Barbón, que ha destacado el avance de Asturias hacia la desestacionalización del turismo, entiende también que un proyecto de 'ecocorredor turístico' entre ambas comunidades "puede ser muy importante" en un sector cada vez más estratégico.

Del mismo modo, el presidente asturiano ha remarcado el compromiso de su gobierno con la regulación de las viviendas de uso turístico o el desarrollo de un marco jurídico para una tasa turística municipal voluntaria.

"No veo que haya necesidad de una tasa autonómica obligatoria, no lo veo. Y sinceramente no lo veo porque no es lo mismo el turismo, que en algunas zonas ya es muy potente pero hacia el interior de Asturias no hay ese problema", ha argumentado Barbón, puntualizando que los ingresos extra de una tasa sí puede venir muy bien a algunos ayuntamientos con presión turística para sostener el sistema.