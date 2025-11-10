Saavedra defiende que la reorganización del mapa sanitario busca "que lleguen más servicios a los hospitales comarcales"

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la rueda de prensa de este lunes, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha defendido este lunes que la reorganización del mapa sanitario regional tiene como objetivo "mejorar la eficiencia, reducir la burocracia y aumentar la coordinación y la seguridad" del sistema de salud asturiano y que "lleguen más servicios a los hospitales comarcales".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Saavedra ha respondido a las críticas del Partido Popular, que este domingo cuestionó la entrada en vigor del nuevo mapa y alertó de posibles efectos sobre la atención sanitaria, especialmente en el Occidente y el funcionamiento del Hospital de Jarrio.

La titular de Salud ha asegurado que "al contrario de lo que se ha planteado", la reorganización "pretende precisamente que lleguen más servicios a los hospitales comarcales". En este sentido, ha destacado que el propio PP "reconoció ayer que el Hospital de Jarrio está mejorando", algo que, según ha subrayado, confirma que el proceso está avanzando "en la buena dirección".

Saavedra ha recordado que el Gobierno asturiano ha mantenido conversaciones con "todas las fuerzas políticas, organizaciones vecinales y los propios profesionales" del sistema sanitario para diseñar un modelo "más cercano y eficaz" en la atención a la ciudadanía.

La consejera ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población, especialmente a los vecinos del Área Sanitaria I y del Área Sanitaria III, al afirmar que la nueva organización del mapa sanitario "no supondrá ningún recorte, sino una mejora de los servicios y una mayor eficiencia en la gestión".