Saavedra destaca los "números históricos" de las oposiciones al Sespa

La Consejera Salud, Concepción Saavedra, visita el recinto ferial Luis Adaro, donde se están celebrando las oposiciones al Sespa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha destacado este sábado los "números históricos" que suponen las cifras de participantes en las pruebas del proceso selectivo para cubrir 1.068 plazas de empleo público en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

A estas oposiciones, que se celebran este sábado y el domingo, optan 43.243 personas inscritas. En la primera jornada, dedicada a las oposiciones a celador, se han presentado 8.072 personas, el 71,28% del total de inscritos para esta prueba.

Las pruebas se realizan en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, pero en esta ocasión ha habido una excepción con una de las inscritas, que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Dos personas están acompañándola en el centro hospitalario mientras hace el examen al mismo tiempo que el resto de opositores en Gijón. "Está recogido en las bases", ha explicado Saavedra, que se haga esta excepción "por una causa absolutamente justificada que no se puede evitar".

En cuanto a la organización de las oposiciones, la titular de Salud ha reconocido haber pasado "ciertos nervios" por todo lo que implica. "Ha sido un trabajo de planificación, organización y logística muy importante", ha agregado, que ha permitido que los opositores accedieran al recinto de manera "bastante rápida".

DESTACA EL NÚMERO DE INSCRITOS DE OTRAS CCAA

Saavedra ha destacado asimismo el número de inscritos procedentes de otras comunidades autónomas, que se eleva al 20% general y supera el 53% en enfermería.

Esto supone, a su juicio, que Asturias es "atractiva" para el resto de territorios, y permitirá dar mayor estabilidad y seguridad, al bajar la temporalidad a menos del 8%.