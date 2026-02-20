Saavedra espera que el Centro de Alta Resolución de Urgencias de Primaria en La Lila (Oviedo) esté listo este año

Concepción Saavedra, en el centro - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este viernes que espera que el Centro de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria (Caruap) en La Lila (Oviedo) esté listo a finales de este año.

Saavedra ha visitado las instalaciones de La Lila para presentar el proyecto y ha explicado que la intención es licitar las obras cuanto antes. "La idea es que a final de año podamos tener ya el Caruap en funcionamiento", ha comentado a preguntas de los periodistas.

El modelo, que ya se ha implantado en dispositivos sanitarios de Gijón, Llanes, Avilés y Mieres, supone un salto cualitativo para mejorar la atención, reforzar la capacidad de resolución y evitar desplazamientos al hospital.

La reforma cuenta un plazo de ejecución de ocho meses y permitirá compatibilizar las obras con la actividad asistencial, afectará a más de mil metros cuadrados y superará los 800.000 euros de inversión.

Saavedra ha explicado que el nuevo modelo asistencial del Caruap ofrece a la ciudadanía "un servicio más accesible y con mayor capacidad de respuesta para las urgencias de atención primaria, que son las más frecuentes". Al mismo tiempo, servirá para que el personal trabaje en un entorno más adecuado, con acceso a más medios diagnósticos y mayor capacidad de resolución.

La remodelación implicará la transformación del área de urgencias en un Caruap que se ubicará en la planta cero, así como en ampliar y reubicar en el quinto piso el área destinada a Salud Laboral.

El centro de alta resolución contará con control de acceso, recepción, dos salas de triaje, otra de observación con una consulta comunicada y un control de enfermeria. Además, las seis consultas de urgencias pasarán a integrarse en el Caruap, donde podrán utilizarse para pruebas especiales, tratamientos y diversas técnicas.

Por su parte, la zona administrativa se reorganizará tras la supresión del archivo. También se ampliará la sala de extracciones y fisioterapia dispondrá de una consulta independiente. Asimismo, el aseo de la zona de acceso se adaptará con equipamiento para personas con ostomías.

El Área de Atención a la Mujer se trasladará de la planta baja a la segunda, donde actualmente se encuentra Salud Laboral. En este espacio se creará una consulta de matrona con aseo accesible, una sala de preparación al parto y la correspondiente sala de espera.

En este mismo nivel se habilitará una nueva sala polivalente de apoyo asistencial para primaria donde se realizarán procedimientos terapéuticos o diagnósticos de baja complejidad y minimamente invasivos.

El resto del espacio disponible en el segundo piso se acondicionará para habilitar una sala para profesionales de primaria y dos consultas de medicina. Además, la reubicación de Salud Laboral permitirá ampliar la dotación de consultas de atención primaria. En la tercera planta se adaptarán diferentes despachos destinados a celadores y personal de mantenimiento y seguridad.

Todos los servicios del área de Salud Laboral pasarán del segundo al quinto piso. Allí se creará una zona de administración con un punto de atención accesible y nueve consultas, al tiempo que se reubicará el despacho para la coordinadora de enfermería.

Las obras se completarán con mejoras de accesibilidad en la escalera central, señalización táctil en suelos como guía de tránsitos, la renovación del sistema de detección de incendios y trabajos de limpieza de la marquesina acristalada que cubre el acceso principal al centro.