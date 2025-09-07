Saint-Gobain amplía el plazo para presentar candidaturas a su Premio de Construcción Sostenible

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Saint-Gobain, en colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha anunciado la ampliación del plazo de presentación de candidaturas para la III Edición del Premio a la Mejor Práctica de Construcción Sostenible en España, que permanecerá abierto hasta el próximo 12 de septiembre.

El certamen, de carácter nacional, busca reconocer proyectos que promuevan una edificación más eficiente, responsable y respetuosa con el medio ambiente, los recursos y materiales, el entorno y la sociedad. El jurado está formado por expertos de alto nivel en sostenibilidad, arquitectura, innovación y políticas públicas, lo que garantiza la máxima calidad y rigor en la evaluación de las propuestas.

Los galardones, además del reconocimiento, permiten visibilizar el compromiso de los participantes con una edificación responsable, posicionando las iniciativas como referentes en innovación y sostenibilidad dentro del sector.

Las candidaturas podrán presentarse en cinco categorías: Proyecto de Administración Pública, Proyecto de Promotora/Constructora, Proyecto de Estudio de Arquitectura, Proyecto de Startup y Proyecto de Construcción Social. Asimismo, se entregará un accésit al proyecto que demuestre mayor compromiso con la Economía Circular.

El acto de entrega de premios reunirá a destacados actores del sector de la edificación y ofrecerá un espacio de networking orientado al intercambio de ideas en torno a la sostenibilidad.