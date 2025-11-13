El arqueólogo Iván Muñiz muestra la estructura de la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por el arqueólogo e historiador Iván Muñiz ha desvelado que la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo se construyó como una fortificación de estilo inglés, entre los años 1293 a 1314. Según el historiador, el nombre correcto de la Sala Capitular sería 'Capítulo Fortificado'.

El historiador ha explicado en rueda de prensa que la sala es una "fortificación única redescubierta", y supone "la mayor arquitectura fortificada" de la Asturias medieval. Se trata además de una obra "de vanguardia" para la época, influenciada por el estilo anglo-normando. "Es el Niemeyer del siglo XIII", ha asegurado.

Se trata, a su juicio, de "una joya excepcional" para el patrimonio diocesano asturiano y español, que pone en evidencia que en la época de su construcción Oviedo era un punto relevante en el mapa internacional.

Entre las conclusiones a las que ha llegado el historiador, Muñiz ha explicado que la Sala Capitular se construyó como una arquitectura fortificada que pretendía simbolizar el poder del obispo Fredolo I, de nacionalidad francesa, en el contexto de lucha de poder entre el rey Alfonso X el Sabio y su hijo Sancho.

En esa época, se ordenó construir esta sala capitular, inspirada en la arquitectura 'Plantagenet', caracterizada por tener torres en sus cuatro ángulos, y una arquitectura similar a la de la Torre de Londres. Aunque actualmente no se pueda apreciar por el conjunto de construcciones aledañas, la Sala Capitular es "un cubo perfecto con torres en cada uno de los ángulos".

Durante la investigación, el arqueólogo observó cómo la construcción fue cambiando a lo largo del tiempo, pasando de ser una fortificación sin ventanas y con ventanas saeteras a abrirse vanos de luz como el rosetón que la preside actualmente y las ventanas existentes, conforme iba pasando el tiempo de conflicto hacia épocas más pacíficas.