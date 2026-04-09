La Sala de Exposiciones de la Universidad de Oviedo inaugura la muestra 'Antes que desaparezca'. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de la Universidad de Oviedo inaugura este jueves, a las 19:00 horas, la muestra 'Antes que desaparezca', una acción artística colaborativa que reúne una treintena de obras de los artistas brasileños Sophia Pinheiro, Gerson Fogaça y Adriano Moraes.

El proyecto, impulsado por el Consejo de Cultura del Estado de Goiás (Brasil), forma parte de la programación cultural interinstitucional con la Universidad de León, que comenzó el curso pasado con la artista mexicana Fabiola Naya y pretende convertirse en un espacio de referencia para artistas emergentes.

A través de sus obras, Sophia Pinheiro, Gerson Fogaça y Adriano Moraes invitan a la pausa y a la reflexión en un mundo amenazado por la invisibilidad y la prisa. Con piezas de diferentes formatos y técnicas que tienen la contemporaneidad como denominador común, Antes que desaparezca busca ser "un gesto contra el borramiento", en palabras de su comisaria, Dayalis González Perdomo.