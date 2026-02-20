Salud asegura que ha logrado "contener" el impacto de la huelga médica en la lista de espera quirúrgica en Asturias

Una enfermera prepara el material quirúrgico en un quirófano. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha asegurado este viernes que "está logrando contener el impacto de la huelga médica" al haber cerrado enero con 22.420 pacientes en lista de espera para ser operados, lo que supone un "ligero aumento" de 18 usuarios con respecto a diciembre.

La reducción en la actividad en los quirófanos como consecuencia de los paros obligó a concentrar los esfuerzos en la cirugía que no se puede retrasar, según ha precisado el Ejecutivo en nota de prensa. De hecho, el número de personas que esperó menos de tres meses para ser intervenidas se redujo en 715, una cantidad que equivale a un descenso del 5,34%.

Los procesos garantizados --cirugía cardiaca vascular, cirugía cardiaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera, prótesis de rodilla e histerectomía-- tienen retrasos medios inferiores a 180 días y todos, menos prótesis de rodilla, mejoran sus tiempos de respuesta con respecto al mes anterior

El Servicio de Salud realizó en enero 147.143 consultas, 21.697 más que el mes anterior. No obstante, debido a la huelga, la actividad del Sespa se redujo respecto a enero de otros años, por lo que la lista de espera de consultas se sitúa en 119.814 personas, un 2,8% más que en diciembre.

Por lo que se refiere a las especialidades médicas de digestivo, ginecología y otrorrinolaringología, las demoras son inferiores a dos meses, mientras que neurología y cardiología superan por muy poco ese umbral. En su conjunto, todas están por debajo de cuatro meses.

Según Salud, las pruebas diagnósticas y técnicas pendientes se sitúan en 29.995, lo que supone un ligero descenso (815) con respecto al mes anterior. La demora media en todas las pruebas es de menos de dos meses, con la excepción de resonancias magnéticas (65 días) y mamografías (64 días).