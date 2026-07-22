Sama y Riaño estrenan este miércoles nuevos intercambiadores de transporte público

Intercambiador de Sama - PRINCIPADO

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto este miércoles en servicio los nuevos intercambiadores de transporte público de Sama y Riaño, en Langreo, que han supuesto una inversión de 672.012 euros para ofrecer a las personas usuarias zonas de espera más cómodas y accesibles.

Los equipamientos se han instalado en dos puntos con una elevada afluencia de viajeros: las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón y el centro de Sama, junto a la estación de autobuses. Su objetivo es favorecer la intermodalidad y la coordinación entre servicios.

Estos dos intercambiadores forman parte del paquete de actuaciones que el Principado ha impulsado en seis concejos (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Laviana) para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión global de 19,3 millones procedentes de fondos europeos Next Generation.

El intercambiador de Sama, ubicado en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la estación de autobuses, ofrece un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos. En la primera semana de agosto se ejecutará la acometida eléctrica para el funcionamiento de la pantalla informativa.

Por su parte, el intercambiador de Riaño cuenta con un área de espera de 72 metros cuadrados, con estructura de acero y vidrio y mobiliario. El nuevo equipamiento se ubica en el vial del polígono, próximo a la entrada del hospital, y da servicio a ambos espacios, que registran una intensa actividad, especialmente en días laborables.