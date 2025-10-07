Sánchez defiende los procesos de la Ley de Proyectos Estratégicos y pide no manifestarse con "apriorismos"

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha manifestado este martes que el proceso de informes que deben de seguir los proyectos de Interés Estratégico que entran en nuestra región y los parámetros "están bien claros en la ley", al igual que lo están los plazos.

"Yo creo que el procedimiento con el que nos hemos dotado con esta ley es un procedimiento garantista que da la oportunidad a todos los agentes y a todas las partes interesadas en pronunciarse. Con carácter general, creo que esta es una buena ley para Asturias. Lo que yo sí que me gustaría sería que, como buen procedimiento administrativo, mientras que ese procedimiento está en marcha no tomemos posiciones apriorísticas, tanto en un sentido como en otro", dijo.

Ha explicado el consejero que las decisiones, tanto las que ya se han adoptado como las que se van a adoptar por el Consejo de Gobierno en relación a los proyectos de interés estratégico, están y van a estar basadas en criterios técnicos y en los diferentes informes que debe elaborar la Agencia Sekuens y los departamentos y de otras administraciones públicas.

Sánchez respondía así al diputado del PP, Andrés Ruiz, que ha planteado al consejero si "deberán los posibles inversores de proyectos estratégicos someterse a un comité ideológico para obtener su aprobación".

Así ha repasado el consejero el estado de los cuatro empresariales que optan a ser declarados como 'interés estratégico' en Asturias. Ha recordado que el proyecto de área logística en el entorno de Avilés se desestimó porque no cumplía ni con las exigencias ni con las especificaciones que la ley determina para este tipo de inversiones.

En el caso de la mina de Oro de salava ha indicado que ya está enviada la petición del informe preceptivo a la CUOTA para recibir el informe del Ayuntamiento de Tapia y también hay que contestar los "cientos de alegaciones que se han recibido y presentado con el fin de incorporarlas al expediente".

Respecto al proyecto de la multinacional Costco para instalar un hipermercado en Siero, el mismo está en fase de información pública hasta el próximo 16 de octubre. Respecto al último de los proyectos que ha entrado, Sánchez ha indicado que y la documentación está pendiente de valoración de cara a solicitar ya los informes sectoriales y perceptivos.

CRÍTICAS A IU

Tras escuchar al consejero, el diputado del PP, Andrés Ruíz, ha indicado que su pregunta viene derivada de la "locura absoluta" que se desata cada vez que un proyecto inversor trata de ser PIER.

"A día de hoy tenemos cuatro proyectos estratégicos, uno de ellos ya rechazado, yo lo que le pido es que haga una reflexión profunda sobre cómo tiene que actuar el Consejo de Gobierno y que se la traslade a su jefe, al señor Barbón, cuando uno de estos proyectos entra por la puerta de su consejería, entra por la puerta de la agencia Sekuens", dijo Ruiz.

Y es que a juicio del PP el problema es que el PSOE gobierna "con los enemigos del comercio, con aquellos que al turismo lo llaman gentrificación, con aquellos que al sector de la defensa lo llaman la industria de la muerte y gobiernan esa área con quienes creen que el sector inmobiliario es mera especulación".

"Gobernar con quien no cree las políticas que lleva a cabo es bastante difícil", dijo el diputado del PP, que pidió que Adrián Barbón cese al consejero de IU, Ovidio Zapico.