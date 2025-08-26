Sánchez defiende la suspensión temporal de licencias para parques de baterías: "Lo que toca ahora es ordenar"

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez; los investigadores Bernardo Rodríguez y Pablo Cayado, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, durante el encuentro 'ConCiencia'. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, ha explicado este martes que la suspensión temporal de licencias para parques de baterías en suelo no urbanizable responde a la necesidad de ordenar su implantación ante el elevado número de solicitudes recibidas en los últimos años.

"Lo que hemos tenido ha sido un número muy elevado de solicitudes de parques de baterías en todo el territorio asturiano y es algo que había que ordenar", ha señalado Sánchez en Villaviciosa, quien ha añadido que estas instalaciones han generado alarma social en determinados territorios.

Sánchez ha reconocido que los parques de baterías son necesarios para garantizar el suministro de energías renovables y avanzar hacia un modelo económico e industrial electrificado, pero ha insistido en que su implantación debe ser planificada. "Lo que nos corresponde ahora como administración es ordenar y garantizar que se instalan en aquellos lugares donde van a ser muchísimo más efectivos y de servicio para el tejido industrial asturiano", ha afirmado.

El Gobierno asturiano trabaja actualmente en un marco regulador que permita una planificación adecuada del despliegue de sistemas de almacenamiento energético en el territorio.