Sánchez espera que la Junta Rectora del IAPRL apruebe mañana las medidas para frenar la siniestralidad laboral

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha considerado este martes que el Gobierno está dando una "respuesta contundente" a la "inusual concentración de accidentes laborales mortales en nuestra región" y ha indicado que este miércoles se celebrará la junta rectora del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales donde espera que se apruebe el documento en el que llevan trabajando los diferentes agentes desde el jueves pasado.

Sánchez ha indicado que para lograr esa respuesta han desarrollado diferentes reuniones de trabajo con los sindicatos, con la patronal y con la Inspección de Trabajo que han permitido elaborar un borrador con diversas medidas.

Sánchez respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé que le ha preguntado qué medidas tienen previsto tomar para garantizar en Asturias la cultura de seguridad y salud en el trabajo.

"Usted dice que la respuesta elaborada es contundente. A mí no me lo parece, me gustaría que fuese más contundente aún", ha indicado Covadonga Tomé, que ha manifestado que le gustaría también oír hablar de valorar e incrementar las sanciones a las empresas que no cumplan, sanciones que tienen un claro efecto disuasorio y no recaudatorio.

Tomé, que ha vuelto a trasladar al Parlamento las altas cifras de siniestralidad, ha indicado que el verdadero debate, más allá de las cifras, entiendo que está o que debería estar, en cuáles son las causas y, por tanto, dónde hay que poner el foco para evitarlos.

A juicio de la diputada del Grupo Mixto, es importante también la revisión y acreditación de la calidad de los servicios de prevención ajenos, una cuestión que entiende que debería estar ya realizada.

"No hay que esperar a tener una concentración de accidentes laborales como los que, desgraciadamente, tuvimos en Asturias en septiembre para que esto se ponga en marcha. Y finalizo en línea con los sindicatos recuerdo además que hay otras cuestiones que deberían ser valoradas también, como un juzgado propio y una fiscalía más ágil", indicó Tomé.