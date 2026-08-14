Seis concejos del occidente asturiano estarán este sábado en nivel muy alto de riesgo de incendios

Archivo - Parque de Bomberos de Gijón.
Archivo - Parque de Bomberos de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 11:10
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   OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Seis concejos del occidente asturiano presentarán este sábado, 15 de agosto, un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, mientras que el resto de Asturias se mantendrá en nivel 'alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

   En concreto, los concejos que estarán en nivel 'muy alto' son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. El resto de los 78 concejos asturianos se situará en nivel 'alto' de riesgo de incendios forestales.

   El índice de riesgo de incendios forestales de Asturias establece cinco niveles, de menor a mayor: 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

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