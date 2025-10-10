Sekuens comenzará en el primer semestre de 2026 el proyecto de obra del Polo de Innovación del Occidente

Inmueble en el que se ubicará el Polo de Innovación del Occidente. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Sekuens tiene previsto iniciar durante el primer semestre de 2026 los trabajos de redacción del proyecto de obra del futuro Polo de Innovación y Competitividad del Occidente, una infraestructura concebida para dar soporte a las actividades que se desarrollarán en colaboración con las industrias de la zona.

El proceso de licitación y ejecución de la obra comenzará una vez completado el proyecto técnico, con la previsión de que el centro esté plenamente operativo en el primer semestre de 2027, según han indicado fuentes de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado a Europa Press.

El Polo de Innovación se ubicará en un edificio de tres plantas cedido por el Ayuntamiento de Valdés, en Villar (Luarca), y formará parte de la red de polos tecnológicos impulsados por el Principado, con el objetivo de favorecer la cohesión territorial y promover el desarrollo económico del medio rural a través de la innovación y la colaboración público-privada.

El proyecto cuenta con una partida inicial de 100.000 euros a cargo del presupuesto de la Consejería, procedente del Fondo de Transición Justa (FTJ).

El Polo de Innovación del Occidente, impulsado desde 2024, es fruto de una alianza público-privada en la que participan el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Valdés, la Universidad de Oviedo, la Fundación Caja Rural de Asturias y las empresas Ence Energía y Celulosa, Industrias Lácteas Asturianas Reny Picot y el Grupo Armón.

En representación del Principado, el director de Sekuens, David González, asumió la presidencia de la asociación como socio protector. La vicepresidencia la ocupa el Consistorio valdesano, mientras que la Universidad de Oviedo y la Fundación Caja Rural de Asturias ostentan los cargos de tesorería y secretaría, respectivamente.

Fue en enero del pasado año cuando las diferentes partes implicadas impulsaron la creación de una asociación para gestionar el polo, aprobar sus estatutos y crear un primer equipo directivo. "Una vez constituida la asociación, el siguiente paso será elegir un director que se encargará de elaborar un plan estratégico y las actuaciones a corto y medio plazo de este polo de innovación", señalaron.