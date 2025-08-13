El Sepepa incorpora dos nuevas especialidades formativas vinculadas con la cultura sidrera

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha ampliado su oferta formativa en el ámbito de la hostelería y el turismo con la incorporación de dos nuevas especialidades vinculadas a la cultura sidrera asturiana: camarero escanciador y sumiller de sidra asturiana.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, estas titulaciones, ya aprobadas e incluidas en el Catálogo de Especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), responden a una "demanda histórica" del sector hostelero asturiano. Su objetivo es facilitar a las empresas la contratación de profesionales cualificados, capaces de asesorar a la clientela en la elección de la sidra más adecuada para cada menú y de servirla en condiciones óptimas.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha participado en la presentación de estas nuevas especialidades junto con la directora gerente del Sepepa, Begoña López, y ha destacado su carácter pionero en el contexto español y europeo: "No existe ninguna acreditación similar en España ni en Europa. Esta iniciativa aporta un gran valor a la sidra asturiana y a los conocimientos necesarios para elegirla y servirla correctamente".

A su juicio, este tipo de formación no solo mejora la cualificación del personal, sino que también responde a una necesidad urgente del sector. "Las sidrerías nos trasladan que cada vez es más difícil encontrar escanciadores cualificados. Estas especialidades buscan profesionalizar una ocupación muy valorada en Asturias y que contribuye a la imagen que proyectamos ante los turistas", ha añadido.

En el caso de camarero escanciador, la formación tendrá una duración de 240 horas y estará abierta a cualquier persona interesada, sin requisitos previos, lo que permitirá que cualquier persona interesada pueda optar a esta especialización. El alumnado aprenderá la técnica tradicional de escanciado desde botella siguiendo los cánones profesionales, al tiempo que adquirirá conocimientos sobre el producto y su proceso de elaboración.

Los contenidos se estructurarán en cuatro módulos sobre el aprovisionamiento y la reposición de la bebida, su rotación y su tratamiento para garantizar un servicio correcto en los establecimientos hosteleros.

En cuanto a sumiller de sidra asturiana, constará de 435 horas distribuidas en ocho módulos. Para acceder a esta especialidad será necesario contar con el título de ESO, FP básica o un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2. Los contenidos permitirán al alumnado planificar, organizar, dirigir y coordinar el servicio de sidra en establecimientos hosteleros, así como dominar técnicas de cata y maridaje, conocer los distintos tipos de esta bebida y asesorar a la clientela en su elección.

Los contenidos se distribuyen en ocho módulos diseñados para capacitar al alumnado en la planificación, organización, dirección, supervisión y coordinación de todas las actividades relacionadas con el servicio de sidra en la hostelería.