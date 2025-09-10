El Sepepa otorga subvenciones a diez entidades sin ánimo de lucro para acciones de acompañamiento a desempleados

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) otorga subvenciones a diez entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones de acompañamiento a personas desempleadas desde este jueves y hasta el 31 de julio de 2026. Los proyectos escogidos, los que mejor valoración técnica alcanzaron entre los 14 presentados a esta convocatoria, permitirán atender a 2.015 personas en los próximos meses para lograr, como mínimo, la inserción laboral de 936 de ellas.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este miércoles la resolución de la convocatoria de subvenciones para el periodo 2025-2026. El Consejo de Gobierno autorizó en junio el gasto para esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 3.621.282 euros repartidos en dos anualidades.

Los proyectos de acompañamiento para el empleo combinan actuaciones de diferente naturaleza, como formación, orientación, asesoramiento y prácticas laborales, y son ejecutados por entidades sin ánimo de lucro acreditadas en la prestación de este tipo de servicios.

Según las bases de la convocatoria, las entidades que presentan proyectos deben demostrar su experiencia previa en la gestión de este tipo de programas. Las diez que recibirán fondos públicos en esta edición son las siguientes: Impulsarse, Fucomi, Acción Laboral, Asata, Mar de Niebla, Iris Social, Fundación Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI), Fundación Mujeres, Cocemfe Asturias y Fundación Nortempo.

En la convocatoria anterior (2024-2025), las entidades beneficiarias de las subvenciones trabajaron con 1.936 personas y propusieron la inserción laboral de 858. Finalmente, 614 participantes consiguieron un empleo.