El Sepepa renueva la web de Trabajastur para permitir a los usuarios un acceso más rápido e intuitivo

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha lanzado este lunes la nueva versión del portal corporativo Trabajastur (trabajastur.asturias.es), que permite realizar todos los trámites relacionados con la gestión de demandas de empleo, la búsqueda de formación y la inscripción en cursos para personas desempleadas y ocupadas, además de ofrecer servicios a empresas. La nueva web permite a los usuarios un acceso más rápido e intuitivo a todos estos servicios.

La actualización renueva la imagen del portal para alinearla con la nueva identidad digital del Principado, presentada el mes pasado, y moderniza su funcionamiento para mejorar la velocidad de navegación, la accesibilidad para personas con discapacidad y la facilidad de uso. En general, ofrece una experiencia más intuitiva. Asimismo, según destaca el Principado en una nota de prensa, optimiza el posicionamiento de los contenidos del Sepepa en los buscadores y garantiza la adaptación a cualquier dispositivo móvil.

Esta puesta al día prepara Trabajastur para incorporar en el futuro nuevos servicios dirigidos a personas, empresas y entidades colaboradoras. Actualmente, el portal es la vía más rápida para acceder a todas las ofertas de empleo y formación disponibles, actualizadas diariamente: hoy ofrece más de 300 anuncios de trabajo y decenas de oportunidades de formación gratuita.

Con este paso, destacan en la misma nota de prensa, el Sepepa se suma al plan global de modernización digital del Principado, que refuerza la relación entre la Administración, la ciudadanía y las empresas, y avanza en el compromiso del Ejecutivo de ofrecer servicios públicos más accesibles, eficientes y centrados en las personas.