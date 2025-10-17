Serena Williams mantendrá un encuentro con el público el jueves 23 de octubre

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, mantendrá un encuentro con el público el jueves 23 de octubre, a las 18:00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Este acto, bajo el título 'Serena, legado y leyenda', estará moderado por la campeona olímpica Theresa Zabell y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ambos miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Más de 2.000 personas acompañarán a la tenista en un acto al que asistirán, por invitación, participantes en la actividad 'La voz de Serena', del programa cultural para centros educativos 'Toma la palabra' e integrantes de clubes de tenis del Principado de Asturias; y público general, que podrá inscribirse en el encuentro a partir de las 10 horas del domingo 19 de octubre en la web de la Fundación.

Por otra parte las muralistas María Peña Coto y Greta von Richthofen han creado en la Fábrica de Armas de La Vega dos obras que homenajean la figura de Serena Williams en su faceta de mujer afrodescendiente que ha roto numerosos estereotipos en el mundo del tenis profesional. Más allá de su extraordinaria carrera deportiva, se pretende destacar su labor de compromiso con diversas causas sociales.